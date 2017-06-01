خلافا لما راج.. هذا هو سبب وفاة الإعلامي المصري عمرو سمير ﻿

كشف موقع اليوم السابع يومه الخميس أن الأسباب التي أدت إلى تعرض الإعلامي الشاب عمرو سعد لسكتة قلبية راجع إلى إصابته بهبوط في الدورة الدموية حيث تكرر معه هذا الأمر أكثر من مرة لكن تم إسعافه.

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كشف موقع اليوم السابع يومه الخميس أن الأسباب التي أدت إلى تعرض الإعلامي الشاب عمرو سعد لسكتة قلبية راجع إلى إصابته بهبوط في الدورة الدموية حيث تكرر معه هذا الأمر أكثر من مرة لكن تم إسعافه.

من جهة أخرى، كشف المركز الأمريكى « مييوكلينيك » أن الموت المفاجئ الذي يُصيب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، غالبا ما يكون بسبب عيوب القلب غير المكتشفة أو التغاضى عن تشوهات القلب، وعندما تحدث مثل هذه الوفيات المفاجئة، فإنه غالبا ما يحدث خلال ممارسة الرياضة.

للإشارة، فإن عمرو سعد تعرض لسكتة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 33 عامًا أثناء نومه بإسبانيا.

هذا وشارك الممثل المشهور في فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة ميلودي ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح "شبابيك

تجدر الإِشارة إلى أن والد المذيع عمرو سمير يُجري محاولاته مع السفارة الإسبانية بمصر وأيضا وزارة الخارجية المصرية، لسرعة استقدام جثمان نجله إلى القاهرة لتشييعه لمثواه الأخير.





