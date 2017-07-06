عاجل و بالصور:تفاصيل جديدة حول إصابة 39 شخاص في فاجعة وجدة الطرقية ﻿

شوف تيفي:
كما سبق و أشارن لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري،أصيب 39 شخصا بجروح، إصابات أربعة منهم بليغة، في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب، صباح اليوم الخميس، على مستوى الجماعة القروية لبصارة (عمالة وجدة أنجاد) ، وفق ما أفاد مصدر من السلطات المحلية .
وأوضح المصدر أن الحافلة، التي انقلبت على الطريق الوطنية رقم 6 ، كانت تربط بين مدينتي تاوريرت ووجدة .
وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة لمعرفة ملابسات الحادثة.
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