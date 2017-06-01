بعد ربع قرن على مقتل بوضياف.. قاتله يُعين رئيسا للبروتوكول ﻿

من سخرية القدر في الجمهورية الجزائرية التي تدعي الدفاع عن الحريات وأنها جاءت بالتجربة الاشتراكية لتحقيق المساواة، أن يكرم المجرم، ويهان الوطني المدافع عن كرامة الشعب وهيبة الدولة، بل يتم

شوف تيفي

من سخرية القدر في الجمهورية الجزائرية التي تدعي الدفاع عن الحريات وأنها جاءت بالتجربة الاشتراكية لتحقيق المساواة، أن يكرم المجرم، ويهان الوطني المدافع عن كرامة الشعب وهيبة الدولة، بل يتم طمس سيرته ولو كان رئيسا للجمهورية، هذا ما وقع مؤخرا بعد تعيين مبارك بومعرافي رئيسا للبروتوكول تابعا لوزارة الداخلية، وهي مكانة ترفع من شأن هذا الشخص المتهم باغتيال الرئيس الأسبق محمد بوضياف في 29 يونيو من سنة 1992، فهل هذا ما تستحقه بلد المليون شهيد؟

في مركز دار الثقافة بمدينة عنابة، وبينما كان بوضياف منهمكا في إلقاء خطاب أمام قاعة مكتظة بالجمهور وفي الصفوف الأمامية كبار رجالات الدولة، وبينما وراء الرئيس اصطف عناصر الحرس الخاص للرئيس...فجأة انفجرت قنبلة يدوية، وتوالى إطلاق الرصاص من رشاش يحمله آنذاك الملازم الأول لمبارك بومعرافي على صدر الرئيس بوضياف ليلقى حتفه، هذا الرئيس الذي ظل يحب المغرب والمغاربة ويتمنى تسوية المشاكل بين البلدين، لكن الذين لم يرغبوا في هكذا تقارب هم من قتلوا بوضياف، وهم من أخرجوا بومعرافي المنتمي إلى فرقة "جيس" الخاصة من السجن إلى المناصب التي ظل يتقلب فيها إلى أن أصبح في أعلى الهرم رئيسا للبروتوكول، بينما دم الشهيد بوضياف ذهب هدرا، في ذكرى وفاته التي حلت قبل أيام والتي تؤرخ لربع قرن... فهل نسي الجزائريون دم الشهيد؟