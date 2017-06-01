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السجن المؤبد لعسكريين بتهمة التحريض على الالتحاق بجماعات ثائرة و الخيانة العظمى

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 15:59 السجن المؤبد لعسكريين بتهمة التحريض على الالتحاق بجماعات ثائرة و الخيانة العظمى | حوادث و حقوق
السجن المؤبد لعسكريين بتهمة التحريض على الالتحاق بجماعات ثائرة و الخيانة العظمى
أجرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط مساء الثلاثاء جلسة محاكمة جنديين - الأول برتبة عريف وينحدر من قلعة السراغنة والثاني برتبة عريف أول من ميسور - أوقفهما الدرك الحربي قبل

شوف تيفي:

أجرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط مساء الثلاثاء جلسة محاكمة جنديين - الأول برتبة عريف وينحدر من قلعة السراغنة والثاني برتبة عريف أول من ميسور - أوقفهما الدرك الحربي قبل أربعة أشهر بجماعة بئر كندوز بالحزام الأمني للصحراء بعد مراقبة دامت أشهرا.

و حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن المحكمة أصدرت في حق الجنديين حكما بالمؤبد بعدما وجهت إليهما النيابة العامة تهمة التحريض على الالتحاق بجماعات ثائرة استنادا إلى المادة 205 من قانون العدل العسكري، بعدما اعتبرت أن العناصر التكوينية للتهمة ثابتة من خلال المحجوزات وجرد الرسائل النصية ودردشات مواقع التواصل الاجتماعي، وتمجيد جبهة الـ"بوليساريو" ونشر رايتها.

وأشارت الصحيفة أن المحكمة العسكرية رفضت تأجيل القضية بعدما تغيب محاميهما وحضرت زميلته التي طلبت مهلة واعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة للمناقشة بعدما أجلت الملف أربع مرات، لتصدر حكمها الابتدائي بعد مرافعة خمسة محامين عن المتهمين.

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