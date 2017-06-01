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حريق اخر بعين عودة أتى على حوالي 300 مسكن والوقاية تتدخل

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 15:45 حريق اخر بعين عودة أتى على حوالي 300 مسكن والوقاية تتدخل | حوادث و حقوق
حريق اخر بعين عودة أتى على حوالي 300 مسكن والوقاية تتدخل
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بعمالة الصخيرات تمارة من السيطرة على حريق اندلع يوم أمس الأربعاء بدوار تازروت الصفيحي ببلدية عين عودة عمالة الصخيرات- تمارة.

شوف تيفي و.م.ع

 تمكنت عناصر الوقاية المدنية بعمالة الصخيرات تمارة من السيطرة على حريق اندلع يوم أمس الأربعاء بدوار تازروت الصفيحي ببلدية عين عودة عمالة الصخيرات- تمارة.

وأفادت السلطات المحلية بالعمالة بأن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الثالثة من زوال أمس وتمت السيطرة عليه في حدود السادسة مساء، أتى على حوالي 300 سكن صفيحي المتبقية من دوار تازورت دون أن يخلف خسائر في الأرواح.

وأضافت المصادر أن الجهود التي بذلتها عناصر الوقاية المدنية والتي تم تعزيزها بالموارد البشرية والمعدات والآليات اللازمة وبمساعدة السلطات المحلية والأمنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، مكنت من السيطرة على الحريق.

تجدر الِإشارة إلى أنه قبل أسبوعين، اندلع حريق مهول بذات المنطقة أتى على ما يقارب 300 مسكن صفيحي، أسفر عن إصابة العشرات بجروح.

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عين عودة مسكن الوقاية حوادث وحقوق

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