السلطات البلجيكية تعتقل مغربيا ضبطته يزرع الماريخوانا في منزله ﻿

شوف تيفي:
قامت السلطات البلجيكية في مدينة إنفرس يوم أمس الأربعاء، بإصدار أمر باعتقال مهاجر مغربي يقطن بنفس المدينة، على إثر بلاغ يؤكد أن هذا المهاجر يستغل مسكنه الواقع فوق مقهى في ملكيته، لزراعة مخدر الماريخوانا... حيث رصدت الشرطة عملية زراعة المخدر في مزهريات كبيرة بشرفة بيت المهاجر المغربي الذي ينحدر من مدينة تطوان، حسب ما أكدته مصادر مقربة.
وتم حجز المزروعات واعتقال المتهم، كما أصدرت المصالح القضائية أمرا بإغلاق المقهى الذي في ملكية المغربي إلى غاية استكمال التحقيقات.
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