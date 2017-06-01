فضيحة بالفيديو .. شركة ''داسيا'' تستولي على الملايين وتغلق مقرها بسلا ﻿

طالب عدد من المواطنين ضحايا شركة داسيا بمدينة سلا بحر هذا الأسبوع السلطات المعنية بالتدخل الفوري لإنصافهم وذلك من خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام العمالة.

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طالب عدد من المواطنين ضحايا شركة داسيا بمدينة سلا بحر هذا الأسبوع السلطات المعنية بالتدخل الفوري لإنصافهم وذلك من خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام العمالة.

وحسب أقوال المواطنين فإنهم تفاجئوا بإغلاق مقر شركة داسيا بسلا واختفاء مستخدميها ومسؤوليها عن الأنظار، مضيفين أن الشركة المذكورة تسلمت مبالغ مالية ضخمة قبل أن يتم إغلاق المقر.

وبهذا الشأن، طالب ضحايا شركة داسيا من الجهات المختصة التدخل وإنصافهم من أجل استرجاع أموالهم.