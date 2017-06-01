رئيس الفيليبين يتوعد بأكل ''مسلحين إسلاميين'' أحياء بعد قيامهم بقطع رأس بحارين فيتناميين ﻿

في كلمة له أمام مسؤولين محليين، هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مساء الأربعاء، بأكل المسلحين الإسلاميين (جماعة أبو سياف) أحياء، قائلاً ''سآكل أكبادهم إن شئتم. أعطوني ملحاً وخلاً وسآكلها

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في كلمة له أمام مسؤولين محليين، هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مساء الأربعاء، بأكل المسلحين الإسلاميين (جماعة أبو سياف) أحياء، قائلاً "سآكل أكبادهم إن شئتم. أعطوني ملحاً وخلاً وسآكلها أمامكم"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".



جاء ذلك بعد عثور القوات الفيليبينية على جثتي بحارين قبالة منطقة مينداناو يوم الأربعاء.

وقد ألقى الجيش بمسؤولية مقتل الرهينتين على جماعة أبوسياف التي تشتهر بالخطف من أجل الحصول على فدية والتي لها وجود قوي في المنطقة. ويعرف عن تلك الجماعة أنها تقتل ضحاياها بقطع رؤوسهم في حالة عدم دفع فدية.

وأضاف دوتيرتي، وهو يحمل هاتفاً نقالاً فيه صورة للبحارين القتيلين "أنا آكل كل شيء، حتى ما ليس قابلا للأكل".

للإشارة فان جثتي البحارين اللذين تم العثورعليهما سبق أن تم خطفهما مع أربعة آخرين من طاقم سفينة شحن فيتنامية في نوفمبر من العام الماضي.