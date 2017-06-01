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عاجل:مندوبية السجون تقرر فتح تحقيق في ادعاءات المحامي زيان حول رسالة الزفزافي وتمنعه من التواصل مع المعتقلين

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 12:48 عاجل:مندوبية السجون تقرر فتح تحقيق في ادعاءات المحامي زيان حول رسالة الزفزافي وتمنعه من التواصل مع المعتقلين | بوليتيك
عاجل:مندوبية السجون تقرر فتح تحقيق في ادعاءات المحامي زيان حول رسالة الزفزافي وتمنعه من التواصل مع المعتقلين
بعد نفيها تسلم زيان رسالة نصية من ناصر الزفزافي، القابع بسجن عكاشة على خلفية حراك الريف، قررت مندوبية السجون يومه الخميس، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة

شوف تيفي:

بعد نفيها تسلم زيان رسالة نصية من ناصر الزفزافي، القابع بسجن عكاشة على خلفية حراك الريف، قررت مندوبية السجون يومه الخميس، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة التي جاءت على لسان المحامي زيان والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.

كما أكدت أنها ستكون مضطرة إلى منع المحامي من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى "استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة".

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن النزيل ناصر الزفزافي ،نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان"، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الاخير في بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخلص البلاغ الى أنه "يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زيان نفى نفيا زيان

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