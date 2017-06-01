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عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 12:32 عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة | بوليتيك
عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة
بعد الضجة التي أثيرت حول رسالة الزفزافي الخطية من قلب سجن عكاشة، نفت مندوبية السجون يومه الخميس، أن يكون المحامي زيان قد تسلم رسالة خطية من المعتقل ناصر الزفزافي.

شوف تيفي:

بعد الضجة التي أثيرت حول رسالة الزفزافي الخطية من قلب سجن عكاشة، نفت مندوبية السجون يومه الخميس، أن يكون المحامي زيان قد تسلم رسالة خطية من المعتقل ناصر الزفزافي.

و قالت المندوبية في بيان حقيقة توصلت به "شوف تيفي"، إن ناصر الزفزافي نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

و أضافت المندوبية في ذات البلاغ، أن إدارة المؤسسة السجنية المذكورة، وفرت جميع الشروط المادية و اللوجستيكية و القانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحاميين و موكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

و أكدت المندوبية، أنها اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة و عند خروجه منها و كذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء و الأشخاص.

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