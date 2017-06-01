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بالفيديو.. سيارة دخلات في الترامواي بدرب غلف

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 12:28 بالفيديو.. سيارة دخلات في الترامواي بدرب غلف | حوادث و حقوق
بالفيديو.. سيارة دخلات في الترامواي بدرب غلف
اصطدمت سيارة خفيفة صباح يومه الخميس بعربة الترامواي على مستوى شارع أنوال- درب غلف بالدارالبيضاء وذلك بسبب عدم احترام سائق السيارة حق الأسبقية والإشارات المرورية.

شوف تيفي

 اصطدمت سيارة خفيفة صباح يومه الخميس بعربة الترامواي على مستوى شارع أنوال- درب غلف بالدارالبيضاء وذلك بسبب عدم احترام سائق السيارة حق الأسبقية والإشارات المرورية.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الحادثة لم تُسفر ولحسن الحظ عن إصابات بل اقتصر ذلك على خسائر مادية بسيطة.

هذا وبعد معاينتنا للفيديو المصور، فإن الحادث خلق نوعا من الفوضى، تسبب في توقف حركة المرور بالطريق المذكور.

للاشارة ، حلت بعين المكان العناصر الأمنية بعد وقوع الحادث من أجل فتح محضر حول ظروف وملابسات الواقعة.

 

‫شوف تيفي

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ترامواي حادث سيارة شوف تيفي

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