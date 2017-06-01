عاجل و صادم: ''الصنهاجي'' يغتصب فتاة في ريعان شبابها بطريقة وحشية نواحي البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة في ريعان شبابها تعرضت للاغتصاب في الساعات الأولى من يومه الخميس على يد مجرم خطير معروف بمنطقة الهراويين نواحي الدارالبيضاء.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن فتاة في ريعان شبابها تعرضت للاغتصاب في الساعات الأولى من يومه الخميس على يد مجرم خطير معروف بمنطقة الهراويين نواحي الدارالبيضاء.

وقالت مصادرنا، إن الجاني الملقب بـ"الصنهاجي"، تتبع خطوات الفتاة التي كانت تسير في اتجاه مقر عملها بأحد المعامل و استغل خلو المكان ليباغتها ،حيث قام في منطقة خلاء على الاعتداء عليها و مهاجمتها تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

و بعدما اغتصبها تحكي الضحية في اتصال مع "شوف تيفي"،فر الجاني إلى وجهة غير معلومة تاركا إياها مدرجة في الدماء بدون شفقة أو رحمة.

و تتواجد حاليا الفتاة "ربيعة" التي تبلغ من العمر 26 سنة، بالمستشفى العمومي السقاط للكشف و بعدها مباشرة ستنتقل إلى الدائرة الأمنية لتحرير شكاية في الموضوع و لتتمكن المصالح الأمنية من توقيف الجاني.