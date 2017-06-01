عاجل: جلسة خمرية تتهي بجريمة قتل بشعة في هذه المدينة المغربية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا في عقده الثاني، لفظ أنفاسه قبل قليل من يومه الخميس، عقب تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس بواسطة حجارة خلال جلسة خمر جمعته بصديقه نواحي برشيد.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شابا في عقده الثاني، لفظ أنفاسه قبل قليل من يومه الخميس، عقب تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس بواسطة حجارة خلال جلسة خمر جمعته بصديقه نواحي برشيد.

و كشف مصدر "شوف تيفي" أن تفاصيل الواقعة، جرت ليلة أمس الأربعاء، بحي لارينا، حينما دخل مرتكب الجريمة البالغ من العمر 30 سنة في جدال مع صديقه البالغ قيد حياته 25 سنة حول قنينة ماء الحياة، لتتطور الأمور بعد أن قام الجني بتوجيه ضربة خطيرة للضحية بواسطة حجارة على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف نقلت الضحية إلى المستشفى المذكورة والتي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.