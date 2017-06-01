بالفيديو.. مدير مدرسة بالجديدة داير ما بغا وحابس الطريق ﻿

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راسلت ساكنة مدينة الجديدة وتحديدا المارين بشارع محمد الخامس، عامل المدينة للتدخل في ظاهرة احتلال الملك العمومي الذي أصبح الرصيف حسبهم محتلا من قِبل مدير المدرسة الحسنية.

شوف تيفي

 راسلت ساكنة مدينة الجديدة وتحديدا المارين بشارع محمد الخامس، عامل المدينة للتدخل في ظاهرة احتلال الملك العمومي الذي أصبح الرصيف حسبهم محتلا من قِبل مدير المدرسة الحسنية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارة للنقل المدرسي التابعة لمدرسة الحسنية تُركن فوق الرصيف المخصص للراجلين ما يُصعب عليهم التنقل بأريحية.

هذا وطالبت الجهات المتضررة من والي مدينة الجديدة التدخل الفوري للحد من هاته الخروقات التي تتنافى مع الدستور المغربي الذي ينص على أن القانون فوق الجميع وليس العكس.

 

 

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