عاجل و بالصور: فاجعة طرقية تهز مدينة وجدة و هذا عدد الإصابات ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 6 على بعد 20 كيلومتر على مدينة وجدة حادثة سير خطيرة أسفرت عن إصابات بالجملة في صفوف المسافرين على الساعة السابعة والنصف من صباح يومه الخميس

شوف تيفي

شهدت الطريق الوطنية رقم 6 على بعد 20 كيلومتر على مدينة وجدة حادثة سير خطيرة أسفرت عن إصابات بالجملة في صفوف المسافرين على الساعة السابعة والنصف من صباح يومه الخميس

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن حافلة لنقل المسافرين قادمة من تاوريرت ومتوجهة إلى وجدة تعرضت للإنقلاب بعدما انفجرت إحدى عجلاتها أسفرت عن إصابة 39 مسافر بإصابات خفيفة، بينما تعرض أربعة أشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة.

هذا وفور إشعارهم بالحادثة الخطيرة، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين برجال الوقاية المدنية الذين نقلوا المصابين إلى المستشفى الجامعي بوجدة لمباشرة العلاج، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.