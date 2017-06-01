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عاجل: سقوط طائرة و مصرع جميع ركابها في هذه الدولة الإسلامية

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 10:21 عاجل: سقوط طائرة و مصرع جميع ركابها في هذه الدولة الإسلامية | دولي
عاجل: سقوط طائرة و مصرع جميع ركابها في هذه الدولة الإسلامية
أكد مكتب البحث والإنقاذ الوطني في اندونيسيا اليوم الخميس أن جميع الركاب الخمسة على متن طائرة صغيرة سقطت في مقاطعة بابوا لقوا مصرعهم وفقا لما اعلنه مسؤول بارز بالمكتب اليوم الخميس.

شوف تيفي:

أكد مكتب البحث والإنقاذ الوطني في اندونيسيا اليوم الخميس أن جميع الركاب الخمسة على متن طائرة صغيرة سقطت في مقاطعة بابوا لقوا مصرعهم وفقا لما اعلنه مسؤول بارز بالمكتب اليوم الخميس.

قال المتحدث باسم المكتب ان العشرات من رجال الإنقاذ من مكتب البحث والإنقاذ المحلى ومتطوعين وصلوا الى مكان الحادث وقاموا بعمليات بحث مضيفا ان جميع الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم.
و اشار الى انه تم نقل أربعة منهم الى بلدة وامينا ومازال الخامس فى موقع الحادث مضيفا أن الخمسة أشخاص من بينهم الطيار ومساعد الطيار وثلاثة ركاب.

والطائرة التابعة لشركة خاصة تقوم بتشغيل رحلات في وحول مقاطعة بابوا كانت فى طريقها من وامينا الى ديراكما

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