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سلطات الحسيمة تستعد لإجراءات جديدة بعد مبادرات التهدئة...

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 09:46 سلطات الحسيمة تستعد لإجراءات جديدة بعد مبادرات التهدئة... | بوليتيك
سلطات الحسيمة تستعد لإجراءات جديدة بعد مبادرات التهدئة...
كشفت مصادر مطلعة، أن الخطوة التي أعلن عنها عامل إقليم الحسيمة برفع تواجد القوات العمومية وتخفيف الحضور الأمني بجنباتها ، تأتي تجاوبا مع النداءات والمبادرات التي تم التعبير عنها والتي كانت تحث

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن الخطوة التي أعلن عنها عامل إقليم الحسيمة برفع تواجد القوات العمومية وتخفيف الحضور الأمني بجنباتها ، تأتي تجاوبا مع النداءات والمبادرات التي تم التعبير عنها والتي كانت تحث الساكنة على تهدئة الأوضاع وتعليق مختلف التحركات الاحتجاجية لفسح المجال أمام كل المبادرات الإيجابية الساعية إلى خلق أجواء مناسبة بغية إيجاد حلول لكل المطالب المطروحة والرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بالمنطقة.

ووفق ذات المصدر، فقرار رفع تواجد القوات العمومية بساحة محمد السادس بالحسيمة وإمزورن، وتخفيف الحضور الأمني بجنباتها، الذي تم اتخاذه من طرف السلطات المحلية، التي يبقى من اختصاصها إصدار مثل هذه القرارات والتوجيهات وتفعيلها ميدانيا، "فالقرار " يعتبر بادرة إيجابية وإشارة عميقة، يمكن أن تتلوها مبادرات أخرى تسير في نفس الاتجاه في حال أبدت الأطراف الأخرى تفاعلا إيجابيا مع ذلك، في أفق خلق أجواء ملائمة تمكن الساكنة من ممارسة حياتها اليومية في ظروف عادية وتتيح لكل فرد ممارسة حرياته العامة وتحقيق مطالبه بطريقة حضارية وفي احترام لكل المؤسسات.

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