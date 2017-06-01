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ترامب يحث مصر ودول الخليج على حل الخلاف مع قطر

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 09:40 ترامب يحث مصر ودول الخليج على حل الخلاف مع قطر | دولي
ترامب يحث مصر ودول الخليج على حل الخلاف مع قطر
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى على حل خلافاتهم مع قطر عبر مفاوضات بناءة حسبما أفاد البيت الأبيض امس الأربعاء.

شوف تيفي:

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى على حل خلافاتهم مع قطر عبر مفاوضات بناءة حسبما أفاد البيت الأبيض امس الأربعاء.

وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اكد ترامب خلال طريقه لبولندا على الحاجة لجميع الدول للالتزام بما جاء في قمة الرياض بوقف تمويل الإرهابيين ونبذ ايديولوجية التطرف حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان عن المكالمة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي وفرضوا اجراءات عقابية ضد الدوحة واتهموا قطر "بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شئونهم الداخلية.

" وكانت الدول الأربع قد أدجرت قائمة تضم 13 مطلبا لإنهاء الخلاف مع الدوحة بما في ذلك اغلاق قناة الجزيرة وقطع العلاقات مع إيران.

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