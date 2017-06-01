عاجــــل.. زلزال يهز الولايات المتحدة الأمريكية ﻿

شوف تيفي
ذكرت وكالة رويترز البريطانية للأنباء أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سجلت يومه الخميس زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة تقع على بعد تسعة كيلومترات جنوب شرقي لينكولن بولاية مونتانا على عمق بسيط بلغ 4.3 كيلومتر.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزلزال لم يخلف خسائر في الأرواح، بل اقتصر ذلك عن خسائر مادية بسيطة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.