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عاجــــل.. زلزال يهز الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 09:28 عاجــــل.. زلزال يهز الولايات المتحدة الأمريكية | دولي
عاجــــل.. زلزال يهز الولايات المتحدة الأمريكية
ذكرت وكالة رويترز البريطانية للأنباء أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سجلت يومه الخميس زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة تقع على بعد تسعة كيلومترات جنوب شرقي لينكولن بولاية مونتانا على عمق بسيط بلغ 4.3

شوف تيفي

 ذكرت وكالة رويترز البريطانية للأنباء أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سجلت يومه الخميس زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة تقع على بعد تسعة كيلومترات جنوب شرقي لينكولن بولاية مونتانا على عمق بسيط بلغ 4.3 كيلومتر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزلزال لم يخلف خسائر في الأرواح، بل اقتصر ذلك عن خسائر مادية بسيطة.

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زلزال الولايات المتحدة الأمريكية عاجل دولي

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