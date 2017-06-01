عاجل: 77 قتيلا في أكبر حادث بهذه الدولة اليوم ﻿

قتل 77 شخصا على الأقل وأصيب حوالي 60 آخرون بجروح في حادث انقلاب شاحنة لنقل بضائع كانت تقل ركابا على الطريق بين مدينتي بامباري وايبي في وسط جمهورية إفريقيا الوسطى.

شوف تيفي:

قتل 77 شخصا على الأقل وأصيب حوالي 60 آخرون بجروح في حادث انقلاب شاحنة لنقل بضائع كانت تقل ركابا على الطريق بين مدينتي بامباري وايبي في وسط جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال ميشال زاهنجي المسؤول في مستشفى بامباري، في تصريح صحفي، إن "59 جثة حفظت في مشرحة مستشفى بامباري و18 جثة تسلمها ذووها لدفنها".

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن حوالي 60 شخصا أصيبوا بجروح في الحادث نقلوا إلى المستشفى نفسه.

وبحسب رئيس بلدية بامباري ابيل ماتشيباتا إن "الشاحنة ذات الاطارات العشرة كانت تنقل أطنانا من البضائع وأشخاصا كانوا راحلين من سوق مالوم حين انقلبت بكل حمولتها".

من جهته، قال مسؤول أمني في بامباري "لقد أحصينا 77 قتيلا غالبيتهم من الرجال ولكن هناك الكثير من الجرحى، بعضهم حالتهم خطرة"، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات الحادث".