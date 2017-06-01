عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل ﻿

شهد مدخل مدينة مريرت ضواحي خنيفرة، صباح يومه الخميس، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة بطريقة يمكن وصفها بالخطيرة والتي كادت لولا الالطاف الإلهية أن تحصد أرواح الأبرياء.

شوف تيفي :

شهد مدخل مدينة مريرت ضواحي خنيفرة، صباح يومه الخميس، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة بطريقة يمكن وصفها بالخطيرة والتي كادت لولا الالطاف الإلهية أن تحصد أرواح الأبرياء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي '' فإن سائق الشاحنة كان في حالة غير طبيعية وهو يقودها بسرعة جنونية، ما تسبب في فقدانه السيطرة على المقود وإرعاب مستخدمي الطريق قبل أن تنقلب الحافلة عديدا من المرات.

وأشار ذات المصدر أن السائق وبالرغم من خطورة الحادث فإنه لم يصب بجروح، ما جعله يغادر الشاحنة إلى وجهة غير معلومة، موضحا أن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع.