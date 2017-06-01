 عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجــــل.. زلزال يهز الولايات المتحدة الأمريكية | دولي

عاجــــل.. زلزال يهز الولايات المتحدة الأمريكية

عاجل: 77 قتيلا في أكبر حادث بهذه الدولة اليوم | دولي

عاجل: 77 قتيلا في أكبر حادث بهذه الدولة اليوم

عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل

مديرية الحموشي تكشف حقيقة اعتقال أحد نشطاء الريف خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف حقيقة اعتقال أحد نشطاء الريف خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء

خطير..حجز سيوف ساموراي بمدينة الحسيمة..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

خطير..حجز سيوف ساموراي بمدينة الحسيمة..وهذه هي التفاصيل المثيرة

بعدما قاد فريقه بلوزداد الجزائري إلى التتويج بالكأس..بادو الزاكي:هاذشي لي طلبت من وزير جزائري | بووز

بعدما قاد فريقه بلوزداد الجزائري إلى التتويج بالكأس..بادو الزاكي:هاذشي لي طلبت من وزير جزائري

صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ناصر الزفزافي من سجن عكاشة | بوليتيك

صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ''ناصر الزفزافي'' من سجن عكاشة

خطير وبالصور..حضيو راسكم: منطقة صعيبة بزاف بسلا والبوليس آوت..وها شنو وقع لمواطنين | مجتمع

خطير وبالصور..حضيو راسكم: منطقة صعيبة بزاف بسلا والبوليس آوت..وها شنو وقع لمواطنين

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة | بوليتيك

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة

أزمة إخوان بن كيران

عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 08:15 عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل
شهد مدخل مدينة مريرت ضواحي خنيفرة، صباح يومه الخميس، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة بطريقة يمكن وصفها بالخطيرة والتي كادت لولا الالطاف الإلهية أن تحصد أرواح الأبرياء.

شوف تيفي :

شهد مدخل مدينة مريرت ضواحي خنيفرة، صباح يومه الخميس، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة بطريقة يمكن وصفها بالخطيرة والتي كادت لولا الالطاف الإلهية أن تحصد أرواح الأبرياء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي '' فإن سائق الشاحنة كان في حالة غير طبيعية وهو يقودها بسرعة جنونية، ما تسبب في فقدانه السيطرة على المقود وإرعاب مستخدمي الطريق قبل أن تنقلب الحافلة عديدا من المرات.

وأشار ذات المصدر أن السائق وبالرغم من خطورة الحادث فإنه لم يصب بجروح، ما جعله يغادر الشاحنة إلى وجهة غير معلومة، موضحا أن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مريرت السائق الشاحنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..حجز سيوف ساموراي بمدينة الحسيمة..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

خطير..حجز سيوف ساموراي بمدينة الحسيمة..وهذه هي التفاصيل المثيرة

بالصور.. كسيدة خايبة في عين الذياب بالبيضاء..وها شنو وقع لسيارة ديال الشرطة | حوادث و حقوق

بالصور.. كسيدة خايبة في عين الذياب بالبيضاء..وها شنو وقع لسيارة ديال الشرطة

مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور | حوادث و حقوق

مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور

شوفو الحكرة..حارس أمن بمستشفى تاونات يهين مريضا ويقول له سير يا الموسخ سير يالحمار..+ فيديو | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة..حارس أمن بمستشفى تاونات يهين مريضا ويقول له ''سير يا الموسخ سير يالحمار..''+ فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...هذا مصيرالمجرم المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو...هذا مصيرالمجرم المسلح الذي هدد حياة المواطنين ورجال الشرطة بالرباط

شاهد بالفيديو.. مبادرات لدعم مجهودات الوقاية المدنية بطنجة | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. مبادرات لدعم مجهودات الوقاية المدنية بطنجة

بالفيديو.. الاميرة للا مريم تحضر مراسيم تأبين وطني لـ«سيمون فاي» بباريس فرنسا 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. الاميرة للا مريم تحضر مراسيم تأبين وطني لـ«سيمون فاي» بباريس فرنسا 2017

بالفيديو.. الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة | قنوات أخرى

بالفيديو.. الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجــــل.. زلزال يهز الولايات المتحدة الأمريكية | دولي
منذ 11 دقيقة

عاجــــل.. زلزال يهز الولايات المتحدة الأمريكية

عاجل: 77 قتيلا في أكبر حادث بهذه الدولة اليوم | دولي

عاجل: 77 قتيلا في أكبر حادث بهذه الدولة اليوم

عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل...حادثة جد خطيرة بمدخل مدينة مريرت + صور وتفاصيل

مديرية الحموشي تكشف حقيقة اعتقال أحد نشطاء الريف خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف حقيقة اعتقال أحد نشطاء الريف خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.