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مديرية الحموشي تكشف حقيقة اعتقال أحد نشطاء الريف خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 02:14 مديرية الحموشي تكشف حقيقة اعتقال أحد نشطاء الريف خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء | بوليتيك
مديرية الحموشي تكشف حقيقة اعتقال أحد نشطاء الريف خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة، يشير إلى أن منابر إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبرا مفاده ''توقيف مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء لأحد نشطاء منطقة الريف، وذلك خلال اصطحابه

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة، يشير إلى أن منابر إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبرا مفاده ''توقيف مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء لأحد نشطاء منطقة الريف، وذلك خلال اصطحابه لعائلة معتقل على خلفية أحداث الحسيمة، في زيارة لهذا الأخير بالمركب السجني عكاشة''.

وأوضح البيان بأنه وتنويرا للرأي العام، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد أنه سبق لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أن أوقفت زوال يوم، الثلاثاء 4 يوليوز الجاري، سائق سيارة خفيفة بعد عملية مراقبة روتينية، قبل أن يتبين من خلال تنقيط هذا الأخير أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن السلطات القضائية بمدينة بني ملال، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

وأكد البيان أن مصالح الأمن الوطني، تنفي الادعاءات التي تم الترويج لها في هذا الصدد، والتي ربطت بشكل خاطئ بين هذا التوقيف وأحداث الحسيمة، مشددة في المقابل على أن الشخص الذي تم توقيفه متورط في قضية تتعلق بترويج مخدر الشيرا، والتي لا زالت جارية أمام مصالح الشرطة القضائية بمدينة بني ملال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بيان حقيقة بني ملال الشرطة القضائية مراقبة روتينية ترويج المخدرات

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