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خطير..حجز سيوف ساموراي بمدينة الحسيمة..وهذه هي التفاصيل المثيرة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 02:06 خطير..حجز سيوف ساموراي بمدينة الحسيمة..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
خطير..حجز سيوف ساموراي بمدينة الحسيمة..وهذه هي التفاصيل المثيرة
أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الأمن العاملة بالمحطة البحرية بميناء الحسيمة، تمكنت من إيقاف مهاجر مغربي من مدينة بوعياش بإقليم الحسيمة، بعدما اكتشفت سيوفا داخل سيارته بعد مغادرته باخرة كانت قادمة من

''شوف تيفي''

أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الأمن العاملة بالمحطة البحرية بميناء الحسيمة، تمكنت من إيقاف مهاجر مغربي من مدينة بوعياش بإقليم الحسيمة، بعدما اكتشفت سيوفا داخل سيارته بعد مغادرته باخرة كانت قادمة من ميناء موتريل جنوب إسبانيا، وذلك حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

وأوضحت اليومية أن مصادرها، ذكرت أن المهاجر سالف الذكر يقيم في أحد البلدان الأوروبية، وقدم إلى الحسيمة لقضاء العطلة الصيفية مع أهله، مضيفا أن تفتيشا دقيقا خضعت له سيارة المعني بالأمر بالميناء، أسفر عن عثور الأمن على سيوف ''الساموراي'' داخل سيارته، وتم اقتياده وتسليمه للجهات المختصة، وإخضاعه لتحقيق مفصل حول السيوف التي عثر عليها في سيارته، قبل أن يتم إخلاء سبيله في وقت لاحق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي معتقلي الريف الحسيمة باخرة مهاجر الميناء

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