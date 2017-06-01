 صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ''ناصر الزفزافي'' من سجن عكاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعدما قاد فريقه بلوزداد الجزائري إلى التتويج بالكأس..بادو الزاكي:هاذشي لي طلبت من وزير جزائري | بووز

بعدما قاد فريقه بلوزداد الجزائري إلى التتويج بالكأس..بادو الزاكي:هاذشي لي طلبت من وزير جزائري

صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ناصر الزفزافي من سجن عكاشة | بوليتيك

صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ''ناصر الزفزافي'' من سجن عكاشة

خطير وبالصور..حضيو راسكم: منطقة صعيبة بزاف بسلا والبوليس آوت..وها شنو وقع لمواطنين | مجتمع

خطير وبالصور..حضيو راسكم: منطقة صعيبة بزاف بسلا والبوليس آوت..وها شنو وقع لمواطنين

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة | بوليتيك

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة

حصري.. قائمة بلعوشي مريضة بزاف+وهذه هي التفاصيل | مجتمع

حصري.. قائمة بلعوشي مريضة بزاف+وهذه هي التفاصيل

بالصور.. كسيدة خايبة في عين الذياب بالبيضاء..وها شنو وقع لسيارة ديال الشرطة | حوادث و حقوق

بالصور.. كسيدة خايبة في عين الذياب بالبيضاء..وها شنو وقع لسيارة ديال الشرطة

الحكومة تلغي ليكاليزاسيون وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع | بوليتيك

الحكومة تلغي ''ليكاليزاسيون'' وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة

مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور | حوادث و حقوق

مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب سعيد شعو | بوليتيك

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب ''سعيد شعو''

أزمة إخوان بن كيران

صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ''ناصر الزفزافي'' من سجن عكاشة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 00:42 صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ناصر الزفزافي من سجن عكاشة | بوليتيك
صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ''ناصر الزفزافي'' من سجن عكاشة
مباشرة بعد إنتشار خبر الرسالة الخطية لزعيم حراك الريف ''ناصر الزفزافي'' من سجنه بعكاشة، إنطلق نقاش كبير بين نشطاء الفايسبوك بين مشكك بكون الرسالة للمعتقل فعلا، فيما ذهب البعض الآخر إلى التحليل في

شوف تيفي

مباشرة بعد إنتشار خبر الرسالة الخطية لزعيم حراك الريف ''ناصر الزفزافي'' من سجنه بعكاشة، إنطلق نقاش كبير بين نشطاء الفايسبوك بين مشكك بكون الرسالة للمعتقل فعلا، فيما ذهب البعض الآخر إلى التحليل في مابين السطور بعد تأكيد الأب أن الرسالة بخط يد ناصر الزفزافي.

ونال توقيت تسريب الرسالة إلى العلن، تزامنا والحديث مؤخرا عن وجود مبادرات للتهدئة ستنهي الأزمة، حيث يرى البعض أن رسالة ''الزفزافي'' كانت إعادة لموقف الزعيم منذ بداية الإحتجاجات فيما يرى آخرون أن توقيت تسريب الرسالة تم توظيفه لتصفية حسابات بين أحزاب سياسية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المحامون الحراك الريف النشطاء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة | بوليتيك

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة

الحكومة تلغي ليكاليزاسيون وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع | بوليتيك

الحكومة تلغي ''ليكاليزاسيون'' وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب سعيد شعو | بوليتيك

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب ''سعيد شعو''

رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة | بوليتيك

رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:شوفو شحال جابو من مصاب لمستشفى الإقليمي لبرشيد | بــووز
منذ 35 دقيقة

بالفيديو:شوفو شحال جابو من مصاب لمستشفى الإقليمي لبرشيد

تفاصيل خطيرة حول الحادثة التي تسبب فيها محاميان في حالة غير طبيعية بالبيضاء | بــووز

تفاصيل خطيرة حول الحادثة التي تسبب فيها محاميان في حالة غير طبيعية بالبيضاء

إسماعيل العلوي:أهدي كتابي للشعب المغربي الذي يحتاج لادراك تاريخ المملكة | بــووز

إسماعيل العلوي:أهدي كتابي للشعب المغربي الذي يحتاج لادراك تاريخ المملكة

بالفيديو..الدوزي لشوف تيفي:مينة سحراتني وهاكيفاش | بــووز

بالفيديو..الدوزي لشوف تيفي:''مينة'' سحراتني وهاكيفاش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعدما قاد فريقه بلوزداد الجزائري إلى التتويج بالكأس..بادو الزاكي:هاذشي لي طلبت من وزير جزائري | بووز
منذ 12 دقيقة

بعدما قاد فريقه بلوزداد الجزائري إلى التتويج بالكأس..بادو الزاكي:هاذشي لي طلبت من وزير جزائري

صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ناصر الزفزافي من سجن عكاشة | بوليتيك

صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ''ناصر الزفزافي'' من سجن عكاشة

خطير وبالصور..حضيو راسكم: منطقة صعيبة بزاف بسلا والبوليس آوت..وها شنو وقع لمواطنين | مجتمع

خطير وبالصور..حضيو راسكم: منطقة صعيبة بزاف بسلا والبوليس آوت..وها شنو وقع لمواطنين

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة | بوليتيك

وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة

﻿ ﻿
أمس 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.