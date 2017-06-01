صراعات سياسية وقانونية تصاحب تسريب رسالة ''ناصر الزفزافي'' من سجن عكاشة ﻿

مباشرة بعد إنتشار خبر الرسالة الخطية لزعيم حراك الريف ''ناصر الزفزافي'' من سجنه بعكاشة، إنطلق نقاش كبير بين نشطاء الفايسبوك بين مشكك بكون الرسالة للمعتقل فعلا، فيما ذهب البعض الآخر إلى التحليل في

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مباشرة بعد إنتشار خبر الرسالة الخطية لزعيم حراك الريف ''ناصر الزفزافي'' من سجنه بعكاشة، إنطلق نقاش كبير بين نشطاء الفايسبوك بين مشكك بكون الرسالة للمعتقل فعلا، فيما ذهب البعض الآخر إلى التحليل في مابين السطور بعد تأكيد الأب أن الرسالة بخط يد ناصر الزفزافي.



ونال توقيت تسريب الرسالة إلى العلن، تزامنا والحديث مؤخرا عن وجود مبادرات للتهدئة ستنهي الأزمة، حيث يرى البعض أن رسالة ''الزفزافي'' كانت إعادة لموقف الزعيم منذ بداية الإحتجاجات فيما يرى آخرون أن توقيت تسريب الرسالة تم توظيفه لتصفية حسابات بين أحزاب سياسية.