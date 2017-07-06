خطير وبالصور..حضيو راسكم: منطقة صعيبة بزاف بسلا والبوليس آوت..وها شنو وقع لمواطنين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن خارجين عن القانون، يستغلون غياب الأمن بمنطقة المكينسية التابعة لمقاطعة باب مريسة بسلا وخاصة بالجهة التي تضم بقعة تحتوي على منازل صفيحية، للقيام بأعمال إجرامية تمثل في اعتراض

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن خارجين عن القانون، يستغلون غياب الأمن بمنطقة المكينسية التابعة لمقاطعة باب مريسة بسلا وخاصة بالجهة التي تضم بقعة تحتوي على منازل صفيحية، للقيام بأعمال إجرامية تمثل في اعتراض سبيل المارة وسرقة ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المنطقة المذكورة، عرفت أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، تعرض ثماني مواطنين للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من طرف مجرمين من ذوي السوابق العدلية.

وأكد المصدر ذاته أن غياب الأمن وعدم قيامه بحملات تمشيطية بمنطقة المكينسية، كان في صالح ''المشرملين''، الذين استغلوا الموقف لتحويل المنطقة إلى فخ للمواطنين الأبرياء.