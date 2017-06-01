وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة للمغرب للقاء العثماني وبوريطة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن وفدا من الكونغرس الأمريكي سيحل غدا بالمغرب في زيارة رسمية للمملكة سيلتقي خلالها مع بعض المسؤولين المغاربة.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن وفدا من الكونغرس الأمريكي سيحل غدا بالمغرب في زيارة رسمية للمملكة سيلتقي خلالها مع بعض المسؤولين المغاربة.



وحسب مصادر مطلعة، فأول لقاء سيعقده وفد الكونغرس الأمريكي سيكون مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صبيحة يوم غد الخميس، فيما يرتقب كذلك أن يجري الوفد البرلماني الأمريكي كذلك لقاء آخر عشية يوم غد مع وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.