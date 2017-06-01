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بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 23:17 حصري.. قائمة بلعوشي مريضة بزاف+وهذه هي التفاصيل | مجتمع
حصري.. قائمة بلعوشي مريضة بزاف+وهذه هي التفاصيل
كشفت الإعلامية قائمة بلعوشي في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أنها ما تزال تعاني من الناحية الصحية، عقب إجرائها لعملية جراحية أخيرا على مستوى الأمعاء.

"شوف تيفي"

كشفت الإعلامية قائمة بلعوشي في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الأربعاء، أنها ما تزال تعاني من الناحية الصحية، عقب إجرائها لعملية جراحية أخيرا على مستوى الأمعاء.

وأوضحت قائمة بلعوشي أن الجرح الناجم عن العملية لم يلتئم بعد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تعاني من الإرهاق والإجهاد بسبب مضاعفات العملية الجراحية، ولهذا قررت الخلود للراحة في منزل أسرتها بوجدة.

وكانت الإعلامية قائمة بلعوشي قد أجرت، قبل أشهر قليلة، عملية جراحية على مستوى الأمعاء، بمستشفى محمد السادس بمدينة وجدة، وذلك بعد أن ألمت بها أزمة صحية خلال تغطيتها لفعاليات حدث رياضي بمدينة تاوريرت.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قائمة بلعوشي عملية جراحية الأمعاء

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