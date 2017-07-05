بالصور.. كسيدة خايبة في عين الذياب بالبيضاء..وها شنو وقع لسيارة ديال الشرطة ﻿

شهد كورنيش شاطئ عين الذئاب يومه الأربعاء، حادثة جد خطيرة، تتمثل في فقدان شخص كان في حالة غير طبيعية السيطرة على مقود سيارة تابعة للشركة التي يعمل بها، قبل أن يصطدم بسيارة للشرطة كانت مركونة بالقرب

"شوف تيفي"

شهد كورنيش شاطئ عين الذئاب يومه الأربعاء، حادثة جد خطيرة، تتمثل في فقدان شخص كان في حالة غير طبيعية السيطرة على مقود سيارة تابعة للشركة التي يعمل بها، قبل أن يصطدم بسيارة للشرطة كانت مركونة بالقرب من مركز أمني.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق السيارة، اصطدم بسيارة الشرطة بقوة كبيرة، ما تسبب في إصابة شخصين كانا برفقته بجروح خطيرة، قبل أن يفر من عين المكان، تاركا مرافقيه غارقين في دمائهما يصارعان الموت.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، قامت بمعاينة مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لضبط السائق الذي فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى مولاي يوسف "الصوفي"، ومنه إلى مستتشفى ابن رشد نظرا لخطورة حالة أحدهما.