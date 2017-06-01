 الحكومة تلغي ''ليكاليزاسيون'' وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحكومة تلغي ليكاليزاسيون وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع | بوليتيك

الحكومة تلغي ''ليكاليزاسيون'' وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة

مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور | حوادث و حقوق

مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب سعيد شعو | بوليتيك

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب ''سعيد شعو''

رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة | بوليتيك

رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

ناصر الزفزافي في رسالة من داخل السجن...من رمى حجرة فهو خائن لحراك – الريف... | بوليتيك

ناصر الزفزافي في رسالة من داخل السجن...من رمى حجرة فهو خائن لحراك – الريف...

صورة تكشف حقيقة الخلاف بين باطمة وأحلام | ثقافة و فنون

صورة تكشف حقيقة الخلاف بين باطمة وأحلام

فيديو لامرأة تعترف على الهواء مباشرة بأنها تزني كل اسبوع وتخون زوجها‎ | بووز

فيديو لامرأة تعترف على الهواء مباشرة بأنها تزني كل اسبوع وتخون زوجها‎

شاهد اخر فيديو لعمرو سليم قبل وفاته بسكتة قلبية عن سن يناهز 33 سنة | بووز

شاهد اخر فيديو لعمرو سليم قبل وفاته بسكتة قلبية عن سن يناهز 33 سنة

شاهد الرساله المؤثره التي تركها عمرو سمير لوالدته قبل وفاته بسكتة قلبية | بووز

شاهد الرساله المؤثره التي تركها "عمرو سمير" لوالدته قبل وفاته بسكتة قلبية

أزمة إخوان بن كيران

الحكومة تلغي ''ليكاليزاسيون'' وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 22:45 الحكومة تلغي ليكاليزاسيون وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع | بوليتيك
الحكومة تلغي ''ليكاليزاسيون'' وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع
رفض سعد الدين العثماني وصف أحد البرلمانيين في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء الموظفين والإدارة بالفساد، في إطار الحديث عن مشاكل الإدارة المغربية وأوراش إصلاحها.

شوف تيفي

رفض سعد الدين العثماني وصف أحد البرلمانيين في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء الموظفين والإدارة بالفساد، في إطار الحديث عن مشاكل الإدارة المغربية وأوراش إصلاحها.

وأضاف العثماني أن الحكومة تواصل جهودها لتنزيل ورش إصلاح الإدارة الذي انطلق منذ الحكومات السابقة، كما أن الحكومة تدرس إمكانية إدخال إصلاحات على الوثائق الإدارية، بما فيها الإستغناء على وثائق ومساطر أخرى كمطابقة الوثائق للأصل في أفق إصلاح شامل ورقمنة الإدارة يضيف العثماني.

وأوضح العثماني في كلمته أمام المستشارين، بأنه لايمكن القبول بأن كل الموظفين فاسدين، لأنه يوجد الكثير منهم يعملون يتفان ويتقنون عملهم، لكن بالفعل هناك عينة من الموظفين مفسدين.

وفي ذات السياق دعا المستشار "فؤاد دقيري" في كلمة تعقيبية، رئيس الحكومة إلى إعتقال كبار مسؤولي الإدارة ليكونوا عبرة للموظفين المفسدين، مؤكدا بأن مسؤولي الإدارات في الأقاليم والجهات، لايستقبلون حتى البرلمانيين ممثلي الساكنة فما بالك بالمواطن العادي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة المستشار البرلمان العثماني شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب سعيد شعو | بوليتيك

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب ''سعيد شعو''

رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة | بوليتيك

رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

ناصر الزفزافي في رسالة من داخل السجن...من رمى حجرة فهو خائن لحراك – الريف... | بوليتيك

ناصر الزفزافي في رسالة من داخل السجن...من رمى حجرة فهو خائن لحراك – الريف...

العثماني يطالب الوزيرة بسيمة حقاوي مساعدته للوفاء بوعوده بعد التشكيك فيها | بوليتيك

العثماني يطالب الوزيرة ''بسيمة حقاوي '' مساعدته للوفاء بوعوده بعد التشكيك فيها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كار تقلب بين كازا و سطات ..أول تصريحات الضحايا من قلب مستشفى برشيد | بــووز
منذ 52 دقيقة

كار تقلب بين كازا و سطات ..أول تصريحات الضحايا من قلب مستشفى برشيد

بالفيديو.. فيصل فجر محيح بالأغاني الأمازيغية في قلب زاوية سيدي عبد السلام بإفران | بــووز

بالفيديو.. فيصل فجر محيح بالأغاني الأمازيغية في قلب زاوية سيدي عبد السلام بإفران

صانع فخار بسلا يناشد السلطات..الملك عطانا محلات و استفدنا منها وصاحب النفوذ بغا يخرجنا بعد 34 سنة (فيديو) | بــووز

صانع فخار بسلا يناشد السلطات..الملك عطانا محلات و استفدنا منها وصاحب النفوذ بغا يخرجنا بعد 34 سنة (فيديو)

ابنة أسرة إماراتية تناشد الملك محمد السادس بدموع مؤثرة..بابا دْخّل ماما للحبس بمراكش و حنا تشردنا وها علاش | بــووز

ابنة أسرة إماراتية تناشد الملك محمد السادس بدموع مؤثرة..بابا دْخّل ماما للحبس بمراكش و حنا تشردنا وها علاش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحكومة تلغي ليكاليزاسيون وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

الحكومة تلغي ''ليكاليزاسيون'' وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة

مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور | حوادث و حقوق

مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب سعيد شعو | بوليتيك

عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب ''سعيد شعو''

رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة | بوليتيك

رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

﻿ ﻿
أمس 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.