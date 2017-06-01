الحكومة تلغي ''ليكاليزاسيون'' وبرلماني يدعو العثماني لاعتقال كبار المسؤولين الفاسدين ليكونوا عبرة للجميع ﻿

رفض سعد الدين العثماني وصف أحد البرلمانيين في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء الموظفين والإدارة بالفساد، في إطار الحديث عن مشاكل الإدارة المغربية وأوراش إصلاحها.

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رفض سعد الدين العثماني وصف أحد البرلمانيين في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء الموظفين والإدارة بالفساد، في إطار الحديث عن مشاكل الإدارة المغربية وأوراش إصلاحها.



وأضاف العثماني أن الحكومة تواصل جهودها لتنزيل ورش إصلاح الإدارة الذي انطلق منذ الحكومات السابقة، كما أن الحكومة تدرس إمكانية إدخال إصلاحات على الوثائق الإدارية، بما فيها الإستغناء على وثائق ومساطر أخرى كمطابقة الوثائق للأصل في أفق إصلاح شامل ورقمنة الإدارة يضيف العثماني.



وأوضح العثماني في كلمته أمام المستشارين، بأنه لايمكن القبول بأن كل الموظفين فاسدين، لأنه يوجد الكثير منهم يعملون يتفان ويتقنون عملهم، لكن بالفعل هناك عينة من الموظفين مفسدين.

وفي ذات السياق دعا المستشار "فؤاد دقيري" في كلمة تعقيبية، رئيس الحكومة إلى إعتقال كبار مسؤولي الإدارة ليكونوا عبرة للموظفين المفسدين، مؤكدا بأن مسؤولي الإدارات في الأقاليم والجهات، لايستقبلون حتى البرلمانيين ممثلي الساكنة فما بالك بالمواطن العادي.