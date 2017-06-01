مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور ﻿

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فجر قضاة المجلس الجهوي للحسابات قنبلة من العيار الثقيل حين كشفوا، خلال افتحاص دوري للمشاكل الجماعية للبيضاء،عن وجود ثلاث فيلات فسيحة يحتلها على نحو غير مشروع موظف و متقاعد و مسؤول سابق و مرتبط مجانا بشبكات الماء و الكهرباء و التطهير.
وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الخميس ارتبك عبد العزيز العماري عمدة الدارالبيضاء،في الرد على أسئلة القضاة و طلب مهلة للبحث عن الموضوع لمعرفة موقع هذه الفيلات ووضعيتها القانونية و الأشخاص المستفيدين منها.
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