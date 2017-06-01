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مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 22:40 مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور | حوادث و حقوق
مثير: عماري يهدي ثلاث فيلات لمقربيه ...والماء والضوء فابور
فجر قضاة المجلس الجهوي للحسابات قنبلة من العيار الثقيل حين كشفوا، خلال افتحاص دوري للمشاكل الجماعية للبيضاء،عن وجود ثلاث فيلات فسيحة يحتلها على نحو غير مشروع موظف و متقاعد و مسؤول سابق و مرتبط

شوف تيفي:

فجر قضاة المجلس الجهوي للحسابات قنبلة من العيار الثقيل حين كشفوا، خلال افتحاص دوري للمشاكل الجماعية للبيضاء،عن وجود ثلاث فيلات فسيحة يحتلها على نحو غير مشروع موظف و متقاعد و مسؤول سابق و مرتبط مجانا بشبكات الماء و الكهرباء و التطهير.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الخميس ارتبك عبد العزيز العماري عمدة الدارالبيضاء،في الرد على أسئلة القضاة و طلب مهلة للبحث عن الموضوع لمعرفة موقع هذه الفيلات ووضعيتها القانونية و الأشخاص المستفيدين منها.

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