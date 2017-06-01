عاجل...القضاء الهولندي يرفص قرار الطعن في توقيف و إعتقال المطلوب الأول للمغرب ''سعيد شعو'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن القضاء الهولندي أصدر قبل قليل قرارا برفض الطعن في توقيف و إعتقال ''بارون المخدرات'' سعيد شعو الذي تقدمت به هيأة دفاعه وأبقته رهن الإعتقال على خلفية مذكرات البحث الصادرة في حقه التي

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن القضاء الهولندي أصدر قبل قليل قرارا برفض الطعن في توقيف و إعتقال "بارون المخدرات" سعيد شعو الذي تقدمت به هيأة دفاعه وأبقته رهن الإعتقال على خلفية مذكرات البحث الصادرة في حقه التي وضعها المغرب.



وحسب مصادر مطلعة، فرغم محاولات محامو "سعيد شعو" الخبراء والمعروفين في هولندا ، رفض القضاء الهولندي طعونهم بشكل رسمي، مؤكدا على بقاء "سعيد شعو" رهن الإعتقال الإحتياطي للتحقيق معه وعرضه على القضاء ليقول كلمته فيه.



ووفق ذات المصادر، فقد حاولت هيئة دفاع المطلوب الأول للمغرب في هولندا، إستصدار قرار قضائي بمتابعته في حالة سراح أيضا والتي كانت ضمن مطالب الطعن، لكن القضاء الهولندي كان واضحا وأمر بمتابعته في حالة إعتقال.