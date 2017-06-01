رسميا.. لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة ﻿

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل من يومه الأربعاء، أن لجنة خاصة بين وزارية سترى النور قريبا لدراسة وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة.

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صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل من يومه الأربعاء، أن لجنة خاصة بين وزارية سترى النور قريبا لدراسة وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة.



وأوضح العثماني في كلمته بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية، أن الحكومة عازمة على تطبيق ورش إصلاح الإدارة، ومؤكدا بأنه دعا القطاعات الوزارية إلى التفاعل مع تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حيث أن لجنة موسعة ستقوم بجرد كل التقارير والعمل على متابعتها.



وشدد العثماني، على أنه لايمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد المقاولات التي تعاني بشدة من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، ناهيك عن المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم دون تعويض،وكذا الموظفين.