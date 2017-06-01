ناصر الزفزافي في رسالة من داخل السجن...من رمى حجرة فهو خائن لحراك – الريف... ﻿

أوصى زعيم حراك- الريف ناصر الزفزافي من داخل زنزانته الإنفرادية بسجن عكاشة، نشطاء إحتجاجات الحسيمة، التشبت بالسلمية ''كسبيل وحيد لتحقيق الملف المطلبي، وكمبدأ راسخ ساهم في استمرار هذا الحراك، بالرغم

شوف تيفي



أوصى زعيم حراك- الريف ناصر الزفزافي من داخل زنزانته الإنفرادية بسجن عكاشة، نشطاء إحتجاجات الحسيمة، التشبت بالسلمية "كسبيل وحيد لتحقيق الملف المطلبي، وكمبدأ راسخ ساهم في استمرار هذا الحراك، بالرغم من الاستفزازات المتعمدة للقوى الأمنية".



ووفق رسالة خطية إطلعت عليها "شوف تيفي" من عضو بهيئة دفاع معتقلي حراك- الريف، "دعا ناصر الزفزافي إلى نبذ العنف و التطرف أو الخروج عن مطالبنا العادلة"، كما نبه الزفزافي في رسالته المحتجين، "بعدم الإنجرار وراء مكائد من يريد بكم سوءا، فمن رمى حجرة فقد خان الحراك و المعتقلين، ومن كسر زجاجا فليس من الحراك، ومن خرج عن مطالبنا فليس من الحراك"



وحذر الزفزافي في رسالته التي إبتدأها بمدح ساكنة الريف، " من الراكبين على مآسينا وجراحنا ونضالاتنا من ممتهمني النضال، ومسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع من سماسرة الريف وتجار الأزمات".



وحيا الزفزافي، المحتجين بالحسيمة والمناطق المجاورة، "على نضالاتكم السلمية و الحضارية التي استمرت لما يزيد عن سبعة أشهر، عبرتم من خلالها على وطنيتكم الصادقة، عندما انتفضتم ضد الدكاكين السياسيين و الحكومة السليبة زورا وبهتانا يوم اتهمتكم بالانفصاليين و الخونة… وأنتم وقفتم كالبنيان المرصوص في وجه من كان يسعى للركوب على حراكنا المبارك لتصفية حساباته السياسية أو تنفيذ أجندات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن الغالي الذي ساهم أجدادنا الشرفاء بدمائهم الزكية في استقلاله ووحدة أراضيه… وأنتم تنشدون في الساحات وتمشون في المسيرات بكل انضباط و احترام مطالبين بالحرية والكرامة والاستجابة لملفكم المطلبي العادل والمشروع لساكنة في أمس الحاجة لنواة جامعية تنشر العلم و تفتح الآفاق، ومستشفى ينجيها عذاب السرطان، وتنمية اقتصادية حقيقية توفر الشغل لأبنائها ، وتقيهم آلام البطالة ومخاطر الهجرة".