صورة تكشف حقيقة الخلاف بين باطمة وأحلام ﻿

نشر عشاق الفنانتين دنيا باطمة وأحلام، صورة، أكدوا من خلالها أن العلاقة بينهما ما تزال جد قوية، نافين ما تداولته وسائل إعلام قبل أشهر والتي أفادت أن العلاقة بين المغربية والإماراتية ليست على ما

"شوف تيفي"

نشر عشاق الفنانتين دنيا باطمة وأحلام، صورة، أكدوا من خلالها أن العلاقة بينهما ما تزال جد قوية، نافين ما تداولته وسائل إعلام قبل أشهر والتي أفادت أن العلاقة بين المغربية والإماراتية ليست على ما يرام.

وتُظهر الصورة المتداولة، تقديم الفنانة الأماراتية عبارات التهاني والتبريك للفنانة دنيا باطمة بمناسبة انجابها لرضيعتها "غزل"، وهو ما جعل الفنانة المغربية تعبر عن فرحتها وترد بطريقة تؤكد قوة العلاقة التي تجمعهما.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام، كانت من أكثر المعجبات بدنيا باطمة خلال مشاركتهما معا ببرنامج "عرب أيدول" في نسخته الأولى.