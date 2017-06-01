العثماني يطالب الوزيرة ''بسيمة حقاوي '' مساعدته للوفاء بوعوده بعد التشكيك فيها ﻿

في خطوة مفاجئة، صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل من يومه الأربعاء، أنه قدم وعدين عشية اليوم، يتمنى من الله العمل على إخراجها إلى أرض الواقع خلال ولايته الحكومية.

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في خطوة مفاجئة، صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل من يومه الأربعاء، أنه قدم وعدين عشية اليوم، يتمنى من الله العمل على إخراجها إلى أرض الواقع خلال ولايته الحكومية.



وأوضح العثماني خلال كلمته في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حيث تعهد رئيس الحكومة بالعمل شخصيا على إخراج القانون المنطم للجهات بهدف إخراج ورش اللاتمركز الإداري، في أقرب الآجال الممكنة.



وقال العثماني أنه إضافة إلى ورش الجهوية المتقدمة، فالوعد الثاني الذي يلتزم به هو عقد لقائين سنويين مع النقابات في إطار الحوار الإجتماعي، بهدف تحقيق مطالب النقابات، قبل أن تتدخل "وزيرة التضامن والأسرة والتضامن الاجتماعي" بسيمة حقاوي على الخط بالقول "وعودك صعبة" يا رئيس الحكومة.



ومباشرة بعد كلمات "بسيمة حقاوي" رد رئيس الحكومة العثماني وهو يعقب على أسئلة المستشارين، "راه خاصكم تعاونونا الوزراء باش نوفيو هاد الوعود بإذن الله" وسط ذهول المستشارين الحاضرين للحوار القصير بين"سعد الدين العثماني" و"بسيمة حقاوي" الزملاء في الحكومة والحزب.