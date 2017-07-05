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عاجل وبالصور والفيديو..استنفار أمني بمدينة أكادير..وإجراء عمليات مسح بواسطة أجهزة كشف المتفجرات

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 19:12 عاجل وبالصور والفيديو..استنفار أمني بمدينة أكادير..وإجراء عمليات مسح بواسطة أجهزة كشف المتفجرات | بوليتيك
عاجل وبالصور والفيديو..استنفار أمني بمدينة أكادير..وإجراء عمليات مسح بواسطة أجهزة كشف المتفجرات
اتخذت مصالح الأمن بأكادير إجراءات مشددة في سبيل ضمان مرور فعاليات الدورة 14 من مهرجان تيميتار، الذي تحتضنه مدينة أكادير من 05 إلى 08 يوليوز الجاري، في ظروف أمنية جيدة، حيث تم تجنيد موارد بشرية مهمة من

"شوف تيفي"

اتخذت مصالح الأمن بأكادير إجراءات مشددة في سبيل ضمان مرور فعاليات الدورة 14 من مهرجان تيميتار، الذي تحتضنه مدينة أكادير من 05 إلى 08 يوليوز الجاري، في ظروف أمنية جيدة، حيث تم تجنيد موارد بشرية مهمة من الأمن بمختلف تخصصاته والقوات المساعدة، إلى جانب عشرات العربات والاليات ومعدات التدخل.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد احتضن مقر ولاية الأمن منذ أيام اجتماعات تحضيرية قصد دراسة الجوانب التنيظيمية وبلورة مخطط عمل المصالح الامنية طيلة أيام المهرجان؛ كما تم استقدام تعزيزات أمنية إضافية من مختلف مدن المملكة بغية ضمان تغطية جيدة لمختلف مواقع الاحتفال دون إغفال باقي القطاعات المدنية، والتي حظيت بدورها بنصيبها من التغطية الامنية.

وأكد المصدر ذاته رصد وسائل بشرية متخصصة تتكون أساسا من فرق خاصة وفرق الحماية المقربة، الفرقة الجهوية للتدخل، فرق كشف المتفجرات وفرق المكلبة، بالإضافة إلى فرق متخصصة في أنظمة الاتصال، إلى جانب وسائل لوجيستيكية منها كاميرات المراقبة المحمولة على السيارات وكذا سيارات مجهزة بأنظمة التنقيط، فضلا عن آليات أخرى متطورة، وذلك بهدف إنجاح فعاليات هذا المهرجان.
وأشار ذات المصدر إلى أن سدود إدارية متنقلة، تم وضعها بجميع المحاور الرئيسية بالمدينة وتم تعزيز السدود القضائية المنصبة بمداخل المدينة بعناصر إضافية، علاوة على تعزيز التواجد الأمني بالشاطئ والرمال وبالمنتزه، عبر تعبئة دراجات رباعية الدفع ودوريات راجلة وأخرى راكبة، مع الاستعانة بالكاميرات المحمولة بواسطة السيارات قصد رصد جميع التحركات المشبوهة سواء بمواقع الاحتفال أو بالمحاور التي تعرف توافد المواطنين، فضلا عن تعبئة فرقة خاصة على مستوى المداومة تتكلف خصيصا بالقضايا المسجلة خلال أيام المهرجان.

وذكر نفس المصدر أن الترتيبات المذكورة، سبقها إجراء عمليات مسح بواسطة أجهزة كشف المتفجرات وفرق المكلبة على مستوى المنصات والمواقع التي ستعرف تنظيم التظاهرات الفنية، مع وضع حواجز حديدية لمنع الولوج إلى المنصات والكواليس، فضلا عن تشديد المراقبة في العمق على الأشخاص المتوافدين على مواقع الاحتفال.

 

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