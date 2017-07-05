عاجل:إنا لله و إنا إليه راجعون..وفاة ممثل و إعلامي معروف بسكتة قلبية + فيديو ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن وفاة المذيع والممثل الشاب عمرو سمير إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا.

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كشفت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن وفاة المذيع والممثل الشاب عمرو سمير إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا.



و شارك الممثل المشهور في فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة ميلودي ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح "شبابيك

شارك عمرو سمير كممثل في فيلم "عودة الندلة"، للنجمة عبلة كامل فى دور نجلها، كما شارك في عدة مسلسلات تليفزيوينة منها "شط إسكندرية"، مع الراحل ممدوح عبد العليم، للمخرج أحمد صقر، "و"جدار القلب"، للفنانة الكبيرة سميرة أحمد، لنفس المخرج أحمد صقر، ثم مسلسل "قضية رأي عام"، للنجمة يسرا، و"مزاج الخير"، للفنان مصطفى شعبان.