ميانمار تدعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء ﻿

أكد نائب وزير الشؤون الخارجية لميانمار، كياو تين، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل يقوم بها للمملكة، أن بلاده تدعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء.

شوف تيفي:

أكد نائب وزير الشؤون الخارجية لميانمار، كياو تين، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل يقوم بها للمملكة، أن بلاده تدعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء.

وأضاف نائب وزير الشؤون الخارجية لميانمار أن بلاده تدعم حلا سياسيا من أجل وضع حد لهذا النزاع.

يشار إلى أن الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين المغرب وميانمار انعقد أول أمس الاثنين بالرباط ، تحت الرئاسة المشتركة لكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، ونائب وزير الشؤون الخارجية لميانمار.

ووقع البلدان بهذه المناسبة، اتفاقا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجواز الدبلوماسي، أو جواز المهمة أو الجواز الخاص، فضلا عن مذكرة تفاهم حول إقامة مشاورات بين البلدين.

وهمت المباحثات بين الجانبين سبل تطوير التعاون الثنائي، خصوصا عبر تعزيز المبادلات التجارية والنهوض بالاستثمار.