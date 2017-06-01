شوفو الحكرة..حارس أمن بمستشفى تاونات يهين مريضا ويقول له ''سير يا الموسخ سير يالحمار..''+ فيديو ﻿

نشرت صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام رجل أمن خاص بإهانة مواطن مريض بعبارات سب وقذف داخل مستشفى تاونات.

"شوف تيفي"

نشرت صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام رجل أمن خاص بإهانة مواطن مريض بعبارات سب وقذف داخل مستشفى تاونات.

وأكد النشطاء المنحدرون من مدينة تاونات أن مستشفى المدينة يعرف العديد من التجاوزات، والتي يكون ضحيتها المواطنون الذين ضاقوا ذرعا من تصرفات العاملين بها وخاصة حراس الأمن.

وطالب نشطاء آخرون وزارة الصحة بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة هذا الحارس الذي تجاوز على حد تعبيرهم حدوده بإهانته لمواطن يرغب في الحصول على العلاج.