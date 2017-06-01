بن كيران..''يهودي'' مستقيم خير من عضو ''بالبيجيدي'' وأساتذة التعليم ''سلايطية '' ﻿

بعد التقرير الكارثي في جميع المجالات التي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو حول التعليم، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أمام مؤسسة منتخبي حزبه، أن أساتذة التدريس

شوف تيفي



بعد التقرير الكارثي في جميع المجالات التي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو حول التعليم، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أمام مؤسسة منتخبي حزبه، أن أساتذة التدريس ''سلايطية'' وفق تقرير جطو.



وأضاف بن كيران أن ''يهودي مغربي مستقيم'' هو عضو بحزب العدالة والتنمية وهو خير من مغربي مسلم ولو أنه عضو بالحزب، ''فهو عدو لبلده ولدينه''، ولكن المستقيم ''عزيز عليا'' يضيف بن كيران.



وأعاد بن كيران التذكير بتقرير جطو الذي تحدث عن غياب الأساتذة عن التلاميذ، مؤكدا بأن الأساتذة ''سلايطية'' وكايهربوا اعلى التلاميذ ديالهم، وهذا أمر غير معقول.