عاجل..بعد طعن ''البيجيدي''..المحكمة الدستورية تلغي المقعد البرلماني ''للبام'' بأكادير ﻿

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا، بإلغاء انتخاب ''حميد وهبي'' عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''أكادير- إداوتنان''.

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أصدرت المحكمة الدستورية قرارا، بإلغاء انتخاب "حميد وهبي" عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير- إداوتنان".



وحسب منطوق القرار، أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله باسم حزب الأصالة والمعاصرة "حميد وهبي"، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.



كما رفضت المحكمة الدستورية، طلب "صالح المالوكي" عمدة أكادير باسم العدالة والتنمية بإلغاء انتخاب "عبد اللـه مسعودي" كعضو بمجلس النواب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.



وأمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.



هذا، ووفق منطوق قرار المحكمة، فقد قامت الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه حميد وهبي في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 شتنبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.