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فضيحة..فنانة عالمية مشهورة خرجات الطريق ونشرات صورة ليها وهي عريانة+صورة

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 18:34 فضيحة..فنانة عالمية مشهورة خرجات الطريق ونشرات صورة ليها وهي عريانة+صورة | دولي
فضيحة..فنانة عالمية مشهورة خرجات الطريق ونشرات صورة ليها وهي عريانة+صورة
نشر موقع صحيفة ''الدايلي ميل '' البريطانية، يومه الأربعاء، صورة قيل عنها بأنها فاضحة، أثارت جدلا واسعا على ''الانستغرام''، تعود لمغنية البوب الكندية ''سيلين ديون''، والتي ظهرت خلالها وهي عارية.

"شوف تيفي"

نشر موقع صحيفة "الدايلي ميل " البريطانية، يومه الأربعاء، صورة قيل عنها بأنها فاضحة، أثارت جدلا واسعا على "الانستغرام"، تعود لمغنية البوب الكندية "سيلين ديون"، والتي ظهرت خلالها وهي عارية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سيلين ديون، كتبت إلى جانب صورتها العارية تدوينة، أوضحت من خلالها أنها كفنانة، تواجه صعوبة في ارتداء الملابس قبل العروض التي تسقدمها.

وأشارت "الدايلي ميل" أن الفنانة الكندية وهي في سن 49 لم تجد حرجا في الظهور عارية، مشيرة إلى أن الفنانة أكدت بأنها ليس لديها ما تخفيه فقد ظلت طيلة خمس سنوات وهي تغير ملابسها خلال جولاتها الفنية، وهو ما جعلها تقرر اليوم التخلص من هذه الملابس للشعور بالحرية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيلين يوين البويب الكندية

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