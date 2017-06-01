عاجل.. حريق مهول في سوق شعبي بعين عودة ضواحي تمارة..وانفجار العديد من قنينات الغاز+فيديو ﻿

اندلع قبل قليل حريق مهول بسوق تازروت بجماعة المنزه قرب منطقة عين عودة ضواحي تمارة، ما خلف خسائر وصفت بالجسيمة، نظرا لخطورة الحادث.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول بسوق تازروت بجماعة المنزه قرب منطقة عين عودة ضواحي تمارة، ما خلف خسائر وصفت بالجسيمة، نظرا لخطورة الحادث.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن دوي انفجارات سمع بالموازاة مع اندلاع النيران، موضحا أن الأمر يتعلق بقنينات الغاز، وهو ما سبب انتشار الحريق في السوق بأكمله.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، حلوا بعين المكان، مرفوقين بشاحنات تابعة للوقاية المدنية والتي تقوم بعملها في هذه اللحظات لإيقاف انتشار النيران.