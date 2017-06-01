هكذ ا كانت نهاية أفراد عصابة إجرامية خطيرة بأيت ملول ﻿

تمكنت مصالح الأمن بمدينة أيت ملول، أمس الثلاثاء، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 19 و22 سنة، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض ومسك مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن بمدينة أيت ملول، أمس الثلاثاء، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 19 و22 سنة، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض ومسك مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة والاتجار فيها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى إيقاف أحد المشتبه فيهما على مستوى السد القضائي المنصوب بالمدخل الجنوبي للمدينة، فيما تمكن مرافقه من الفرار على متن دراجة نارية كانا يستقلانها.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أخضع لها الموقوف الأول أسفرت عن حجز كمية من مخدر الشيرا مجزأة إلى قطع معدة للبيع وعدد من أقراص الهلوسة، وسلاح أبيض كبير الحجم، إلى جانب محفظة تحتوي على هاتف نقال وأغراض مدرسية تخص طالبا جامعيا.

وأكد ذات المصدر أن الأبحاث والتحريات التي تم القيام بها، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الثاني و إيقافه هو الآخر، كما جرى استدعاء الطالب الجامعي، والذي أفاد أن المشتبه فيهما عرضاه للسرقة بالقرب من القطب الجامعي، قبل أن يتم استدعاء شخص كان قد أبلغ عن سرقة دراجته النارية بعد تعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، فتعرف هو الاخر على المشتبه فيهما وعلى أغراضه، وقد كشف البحث الأولي كذلك أن المشتبه فيهما، المنحدران من الجماعة الترابية للقليعة، كانا ينشطان في مختلف أحياء أكادير، إنزكان وأيت ملول، وكذا بالنفوذ الترابي لمصالح الدرك الملكي، وكان يجري البحث عنهما من طرف مصالح الدرك الملكي بأكادير، من أجل الضرب والجرح العمديين.

وأشار المصدر أيضا إلى أن المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية المتعددة، تم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.