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عاجل وخطير.. شخص يطعن شرطيا على مستوى العنق أمام مسجد بمدينة أكادير..وهذه هي التفاصيل المروعة

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 17:00 عاجل وخطير.. شخص يطعن شرطيا على مستوى العنق أمام مسجد بمدينة أكادير..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق
عاجل وخطير.. شخص يطعن شرطيا على مستوى العنق أمام مسجد بمدينة أكادير..وهذه هي التفاصيل المروعة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي تالبورجت بمدينة أكادير، شهد يومه الأربعاء، واقعة جد خطيرة، بطلها شخص في حالة غير طبيعية، أقدم على طعن مقدم شرطة على مستوى العنق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي تالبورجت بمدينة أكادير، شهد يومه الأربعاء، واقعة جد خطيرة، بطلها شخص في حالة غير طبيعية، أقدم على طعن مقدم شرطة على مستوى العنق.

وأكد المصدر ذاته أن تفاصيل الواقعة، جرت أمام باب مسجد محمد الخامس، حيث دخل المعني بالأمر في حالة هستيرية بسبب خلاف نشب بينه وبين أحد المواطنين، ما دفع بمقدم الشرطة الذي يعمل ضمن الهيئة الحضرية التي تؤمن شوارع وسط مدينة أكادير إلى التدخل، وخلال محاولته اعتقال هذا الشخص، قام هذا الأخير بتوجيه طعنة إليه على مستوى العنق بواسطة سكين من الحجم الصغير.

وأضاف ذات المصدر أن قوات الأمن، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بمكان الواقعة، وأوقفت مرتكب هذا الفعل الإجرامي والذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لتعميق البحث معه، بينما تم نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقى الإسعافات الضرورية واللازمة، قبل أن يغادرها عقب رتق جرحه بخمس "غرزات" طبية.

‫شوف تيفي

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