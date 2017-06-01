هاذ الشي بزاف..الكريساج في واضحة النهار بالبيضاء والبوليس آوت+فيديو ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شاب بسرقة سيدة بطريقة مثيرة، بعد أن قام باعتراض سبيلها على مستوى درب الحجر بسباتة بالبيضاء.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شاب بسرقة سيدة بطريقة مثيرة، بعد أن قام باعتراض سبيلها على مستوى درب الحجر بسباتة بالبيضاء.

وكانت "شوف تيفي" قد توصلت بشكايات من مواطنين قاطنين بحي أسباتة وحي سيدي عثمان، والتي أكدوا من خلالها بأن خارجين عن القانون، يستغلون قلة رجال الأمن وغيابهم أحيانا للقيام بأفعال إجرامية تهدد سلامة المواطنين وحياتهم.

وطالب المشتكون المصالح الأمنية، وخاصة في المنطقة المحيطة بالدائرة الأمنية رقم 15 بالتحرك أكثر، لوضع حد لنشاط "مشرملين" خطيرين وأيضا لتجار المخدرات المتواجدين بالمنطقة.