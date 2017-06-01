الوزير الداودي يوزع سيارات ''فاخرة'' على مدرائه وجمد ''علاوة'' العيد على الموظفين ومنحها فقط لمستشاريه المقربين... ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن الحسن الداودي الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة منح أربع سيارات ''فاخرة'' لمديري وزارته، فيما جمد ''علاوة'' عيد الفطر الأخير، التي كانت تمنح للموظفين، وحصرها فقط على مستشاري

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كشفت مصادر مطلعة، أن الحسن الداودي الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة منح أربع سيارات "فاخرة" لمديري وزارته، فيما جمد "علاوة" عيد الفطر الأخير، التي كانت تمنح للموظفين، وحصرها فقط على مستشاري ديوانه الذين استقدمهم بعد تعيينة بالمنصب.



وأضافت ذات المصادر، أن لحسن الداودي قرر منح جميع مديري وزارته سيارة جديدة من النوع "الفاخر"، لإستخدامها بصفة شخصية بعيدا عن سائقي الوزارة، فيما كشفت ذات المصادر أن موظفي الوزارة تفاجؤوا بحرمانهم من "العلاوة prime " الذي كانوا يتوصلون به في عهد سلفه محمد الوفا إسوة بزملائهم في الوزرات الأخرى.



وأوضحت ذات المصادر، أن الغريب في قرارات الحسن الداودي ومسؤوليه، أن منحة العيد التي أقصي منها الموظفون، استفاذ منها مستشارو الوزير والملحقين بديوانه، الذين ينتمي غالبيتهم لحزب العدالة والتنمية وشبيبته.



من جهة ثانية، اعترف الوزير الحسن الداودي بمنحه السيارات الجديدة لمديري وزارته، مؤكدا بالقول" بالفعل قمت بمنح المدير سيارة، بشرط أن يستعملها بشكل شخصي في إطار مهماته الوظيفية وحفاظا على أملاك الدولة"، موضحا بالقول" السيارة من اللي كايتخالفوا عليها اليدين كاتخسر وما دوز حتى عام واحد وخاصك تبدلها ثاني".



وأضاف الداودي، أنه لاعلم له حول تعويضات ومنح العيد، مؤكدا بأنه أمر مسؤولي وزارته بالإبقاء على الأوضاع حسب ماكانت عليه في السابق وأن يطبقوا نفس القرارات السابقة وأنه لا أحد أخبر بالموضوع من الموظفين ".