عاجل.. شخص حاول إضرام النار في جسده بمدينة الحسمية..وهذه هي التفاصيل ﻿

علم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أن شخصا (ف.ب) يبلغ من العمر 41 سنة، أقدم صباح اليوم الأربعاء على محاولة إحراق نفسه بمنطقة خالية قرب حي صباديا بالحسيمة، حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية ليتم

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أن شخصا (ف.ب) يبلغ من العمر 41 سنة، أقدم صباح اليوم الأربعاء على محاولة إحراق نفسه بمنطقة خالية قرب حي صباديا بالحسيمة، حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية ليتم نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن إقدام المعني بالأمر على هذا الفعل يعود لأسباب شخصية.

وذكر المصدر ذاته أنه تم فتح تحقيق في النازلة من طرف الضابطة القضائية المختصة بأمر من النيابة العامة وتحت إشرافها.