فضيحة أخلاقية تهز تمارة..سيدتان متزوجتان تمارسان الجنس مع إفريقي مقابل 5 آلاف درهم..وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة ﻿

اهتزت منطقة تامسنا ضواحي مدينة تمارة، أخيرا، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بعد افتضاح أمر سيدتين متزوجتين، اعترفتا بممارسة الجنس مع مهاجر ينحدر من إحدى الدول الإفريقية، مقابل مبلغ مالي

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة تامسنا ضواحي مدينة تمارة، أخيرا، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بعد افتضاح أمر سيدتين متزوجتين، اعترفتا بممارسة الجنس مع مهاجر ينحدر من إحدى الدول الإفريقية، مقابل مبلغ مالي مهم.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن سيدة متزوجة مارست الجنس مع المهاجر مقابل خمسة آلاف درهم، قبل أن تشجع صديقتها على القيام بنفس الخطوة، إلا أن أمرهن افتضح بعد محاولتهن وضع المبلغ الذي تحصلتا عليه بإحدى الوكالات البنكية.

وأشار ذات المصدر أن موظفا بوكالة بنكية، صدم خلال محاولته فتح حساب باسم السيدتين بعد أن تبين له بأن الأوراق النقدية المقدمة إليه مزورة، ليسارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي قامت باعتقالهما وخلال محاصرتهما بالكلام، اعترفتا بأنهما مارستا الجنس مع مهاجر من دولة إفريقية، مقابل المبلغ المالي المحجوز، لتسارع هذه المصالح عقب التعرف على هويته باعتقاله هو الآخر.