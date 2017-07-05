عاجل و بالصور بعد فاجعة برشيد: أم تبكي ابنها..ولدي تقطعات ليه يديه فالكسيدة ﻿

شوف تيفي:
من بين الإصابات الخطيرة التي خلفتها الفاجعة الطرقية التي وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء،بين الدارالبيضاء و سطات،إصابة طفل صغير بثرت يده اليمنى في الحادثة.
الطفل الذي يبلغ 3 سنوات،كان متوجها إلى مدينة سطات رفقة خالته و قد عاينت "شوف تيفي" حالة والدته التي تبكي و تردد "ولدي تقطعات ليه يديه فالكسيدة.."و قد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء.
و يجري في هذه الأثناء طاقم طبي بالمستشفى عملية مستعجلة للطفل الذي وصل ي حالة جد خطيرة.
تجدر الإشارة أن ، الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء وسطات شهدت في هذه اللحظات من يومه الأربعاء حادث سير خطيرة أصيب على إثرها 50 شخصا.
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