عاجل و بالصور بعد فاجعة برشيد: أم تبكي ابنها..ولدي تقطعات ليه يديه فالكسيدة ﻿

من بين الإصابات الخطيرة التي خلفتها الفاجعة الطرقية التي وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء،بين الدارالبيضاء و سطات،إصابة طفل صغير بثرت يده اليمنى في الحادثة.

شوف تيفي:

من بين الإصابات الخطيرة التي خلفتها الفاجعة الطرقية التي وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء،بين الدارالبيضاء و سطات،إصابة طفل صغير بثرت يده اليمنى في الحادثة.

الطفل الذي يبلغ 3 سنوات،كان متوجها إلى مدينة سطات رفقة خالته و قد عاينت "شوف تيفي" حالة والدته التي تبكي و تردد "ولدي تقطعات ليه يديه فالكسيدة.."و قد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء.

و يجري في هذه الأثناء طاقم طبي بالمستشفى عملية مستعجلة للطفل الذي وصل ي حالة جد خطيرة.

تجدر الإشارة أن ، الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء وسطات شهدت في هذه اللحظات من يومه الأربعاء حادث سير خطيرة أصيب على إثرها 50 شخصا.





